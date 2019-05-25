Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Araçta 47 kilogram esrar ele geçirildi - DİYARBAKIR Haberi

Araçta 47 kilogram esrar ele geçirildi - DİYARBAKIR Haberi

- Diyarbakır 'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonundan detaylar - Ele geçirilen uyuşturucudan detaylar Diyarbakır 'da uyuşturucu operasyonuDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 47 kilogram esrar ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Hazro ilçesinde oturan bir kişinin metropol şehirlere uyuşturucu sevk etmek amacıyla nakliyeci aradığı bilgisine ulaştığı belirtildi.Şüpheli S.K'nin, uyuşturucuyu Kavaklıboğaz köyü kırsalında C.B. ve H.K. ile nakliye aracına yüklediklerinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, ekiplerce aracın Hazro - Diyarbakır kara yolunda durdurulduğu kaydedildi.Araçtaki aramada, zula diye tabir edilen yerlere gizlenmiş 47 kilo 100 gram esrar ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Uyuşturucu muhafaza altına alınmış, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Tahkikat Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Bild 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı