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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Araçlarıyla tipide mahsur kalanlar 6 saatte kurtarıldı - VAN Video

Araçlarıyla tipide mahsur kalanlar 6 saatte kurtarıldı - VAN Video

- Tipide mahsur kalanlar - Araçlarıyla yolda kalanlar - Ekiplerin araçları kurtarması - Kar yağışı ve tipiden görüntü Van 'da araçlarıyla tipide mahsur kalanlar 6 saatte kurtarıldıVAN (AA) - Van 'ın Özalp ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 10 araçtaki yaklaşık 40 kişi, karla mücadele ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.İlçeye bağlı Yeni Emek, Eski Emek, Gültepe ve Bağrıaçık mahallelerine giden vatandaşlar, olumsuz hava şartlarından dolayı araçlarıyla yolda mahsur kaldı.Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.Bölgenin zorlu şartlarına rağmen 6 saatte yolu açan ekipler, mahsur kalanları kurtararak mahallelere ulaşmalarını sağladı.

Mahsur Kaldı Karla Mücadele 

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