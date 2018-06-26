Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Araçlarını sarıp sarmaladılar, bekliyorlar

Araçlarını sarıp sarmaladılar, bekliyorlar

araçların battaniye ve yorganlarla sarılması

Bild Dolu Yağışı Şiddetli Yağış Gesi Harekete Geç 

-sürücülerin açıklamaları
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Meteoroloji yetkililerin, Trakya Bölgesi’nde şiddetli yağış ve dolu uyarısının ardından Edirneli sürücüler harekete geçti. Araçlarına zarar gelmemesi için önlem alan bazı sürücüler, battaniye, halı ve yorganlarla dolu için tedbir aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne'de bugün sağanak ve dolu yağışının etkili olacağını bildirdi. Edirne’de bazı sürücüler, otomobillerini battaniye ve halılarla örterek araçlarının dolu yağışından zarar görmemesi için önlem aldı. Edirneli sürücüler, bir önceki dolu yağışında bir çok aracın hasar gördüğünü bu sebeple de beklenen yağış öncesinde kendilerince tedbir almaya çalıştıklarını söylediler.
İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı