Araçların üzerine düşen kar kütlesi cep telefonuyla görüntülendi - AĞRI İzle
- Eleşkirt ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iki katlı binadan düşen kar kütlesinin görüntüleri AĞRI (AA) - Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iki katlı binadan düşen kar kütlesi bazı araçlarda hasara neden oldu.Eleşkirt ilçesinde iki katlı binanın çatısından düşen kar kütlesi cep telefonlarıyla kaydedildi. Binanın çatısından düşen kar kütlesi nedeniyle park halindeki 2 araçta küçük çaplı hasar oluştu.
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