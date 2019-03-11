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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Araçların camlarını kırarak teyplerini çalan şüpheliler yakalandı İzle

Araçların camlarını kırarak teyplerini çalan şüpheliler yakalandı İzle

Ele geçirilen malzemeler detay

Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 

-Şüphelilerin asayiş şubeden çıkartılışı

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya'da park halinde bulunan araçların teyplerinin çalınması olayı ile alakalı polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya'nın merkez ilçelerinde park halinde bulunan araçların camlarının kırılarak teyip ve ses sitemlerinin çalınması olayları ile alakalı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık olaylarını R.K. (28) ve M.U. (24) isimli iki şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda R.K. ve M.U. yakalandı. Yakalanan şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda; çeşitli markalarda 14 adet oto teybi, 1 adet tablet ve çok sayıda ses sistemi ile araç aksesuarı ele geçirildi. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan M.U. adli kontrol tedbiri ile serbest kalırken, R.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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