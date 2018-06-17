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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Araçların arkasına tutunup kilometrelerce seyahat ettiler... E-5’te patenle tehlike yolculuk İzle

Araçların arkasına tutunup kilometrelerce seyahat ettiler... E-5’te patenle tehlike yolculuk İzle

Gençlerin yolda patenle gitmesi

Kamera 

-Arabaya takılması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- E-5 Karayolu’nda patenle araçların arasından geçip, tutunarak seyahat eden gençler, yürekleri ağızlara getirdi. Küçükçekmece ve Avcılar Mevkii’nde E-5 karayolunda hızlı giden araçlara aldırmadan seyahat eden gençler yürekleri ağızlara getirdi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, hızlı akan trafikte araçlara makas atarak giden gençler görülüyor. Bir süre sonra araçların arkasına tutunarak seyahat eden patenliler çevrede kendilerine uyarı için çalınan korna seslerine de aldırış etmedi.
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