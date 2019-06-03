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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Araçları taşla çizen bir kişi güvenlik kamerasına yakalandı Haberi

Araçları taşla çizen bir kişi güvenlik kamerasına yakalandı Haberi

- Adamın araçları çizmesi güvenlik kamerası

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

--arabası çizilen bir vatandaş röp

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi yolda park halinde duran araçları yerden aldığı taşla çizerek bir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Yıldırım İlçesinde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi bir tarafından mahalledeki araçların çizildiği fark edildi. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yoldan bulduğu taşları alıp araçları çizen bir kişi tespit edildi. Araçları taşla çizen şüphelinin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Araç sahiplerinin araçlarının yanına gittiklerinde çizikleri görmesi sonucu polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler eşkalini belirledikleri şüphelileri her yerde arıyor. (FÇ-SD
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