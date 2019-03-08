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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Araçlardan asansör kabloları çalan şüpheliler yakalandı

Araçlardan asansör kabloları çalan şüpheliler yakalandı

Şahsın adliyeye getirilişinden detaylar

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- 11 adet kamyondan 5 bin TL değerinde kablo çalındı ESKİŞEHİR

- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 11 adet kamyondan 5 bin TL değerinde kablo hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, 27 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında Emek Mahallesi, 71 Evler Mahallesi ile Kurtuluş Mahallesinde park halinde bulunan 11 adet kamyon cinsi araçlara monteli bulunan, eşya taşımacılığında kullanılan yük asansörlerden 5 bin TL değerinde elektrik kabloları çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, gerçekleştirilen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yapılan araştırmalar, MOBESE, PTS ve güvenlik kamerası incelemeye alındı. Söz konusu otodan hırsızlık olaylarını A.S.K. (29) ve K.Y. (20) isimli şahısların gerçekleştirdiği ve Küçük Sanayi Sitesinde sattıkları tespit edildi. Polis ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde şüphelileri 7 Mart günü yakaladı. Ayrıca araçların üzerinde monteli olan yük asansörlerinden çalınan elektrik kabloları hurdacıda plastik kısımları yakılmış vaziyette bulunarak sahiplerine teslim edildi. Öte yandan otodan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 2 şüpheliden hırsızlık malı satın alan bir şüpheli, ifadesi alındıktan sonra salıverildi.
Diğer şüpheli ise, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
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