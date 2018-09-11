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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Araçlardaki dolu göçükleri 'masaj'la düzeltiliyor Haberi

Araçlardaki dolu göçükleri 'masaj'la düzeltiliyor Haberi

araçlardan görüntü

Masaj Sağanak Yağış Geçmiş Olsun Uttu Hanlı 

-tamir edilmesi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ın Erbaa ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü etkili olan sağanak yağış ve dolu sebebiyle otomobillerinin kaportalarında göçükler oluşan, cam, ayna ve stop lambaları kırılan vatandaşlar, kaportacıların yolunu tuttu Yaşanan sel ve dolu olayında çok sayıda araç zarar gördü. İlçede biranda artan göçük düzeltme talebini karşılamakta zorluk çeken servisler, diğer illerdeki merkezlerinde bulunan göçük düzeltme ustalarını Erbaa'ya çağırdı. Erzurum’dan gelen kaporta ustası Özkan Barakhanlı,"Öncelikle Erbaa halkına çok geçmiş olsun dolu yağmış doluları biz gidermek için Erzurum’dan geldik.Araçların orjinalliklerini koruma amaçlı yapıyoruz. Farklı denk çubuklarımız var bizim araçların girmeyen bölgelerine girmesi için onlarla gidermeye çalışıyoruz. Orjinalliğini bozmadan artı sıcak silikon dediğimiz vakum olayı var onlarla da çalışıyoruz. Orijinalliğini bozmadan iyi bir işçilik yapmaya çalışıyoruz" dedi.
(UY-
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