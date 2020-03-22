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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Araçlarda koronavirüs dezenfeksiyonu- TOKAT

Araçlarda koronavirüs dezenfeksiyonu- TOKAT



: - Genel görüntüler - Dezenfekte çalışmaları - Dezenfekte edilen polis aracı - Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi bora ile röportaj - Vatandaş ile röportaj Tokat 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.Kentte bir akaryakıt istasyonu vatandaşlarını araçlarının ücretsiz olarak dezenfekte etti. Kamu araçlarını da dezenfekte edildi. Vatandaşlar uygulamaya özen gösterdiler.Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akaryakıt alsın almasın tüm araçlara ücretsiz olarak dezenfekte hizmeti sunmak istedik. Araçları korona virüse karşı dezenfekte ederek, devletimizle beraber yan yana olmak istedik. Ülke olarak bu virüsten kurtulacağız." dedi.
Araç sahipleri de Bora'ya teşekkür etti.

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