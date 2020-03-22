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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Araçlara ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti - DENİZLİ

Araçlara ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti - DENİZLİ



: - Pamukkale ilçesindeki akaryakıt istasyonu - Araçlara ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti verilmesine dair duyuru pankartları - Araçların dezenfekte edilmesi - Müşterilerden Fatih Saltık ile röportaj - Araçların dezenfekte edilmesi Denizli 'de araçlara ücretsiz dezenfeksiyon hizmetiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt istasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında müşterilerinin araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.Yunus Emre Mahallesi'ndeki istasyona gelen müşterilerin araçları, koruyucu tulum giyen görevli tarafından dezenfekte ediliyor.Şirket yetkilisi Hüseyin Kesici, AA muhabirine, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs konusunda Türkiye'de yetkililerin gerekli tedbirleri aldığını ve almaya devam ettiğini belirtti.
Herkesi etkileyen bu salgınla mücadele konusunda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Kesici, "Alınan tedbirlerin uygulanması ile ülkemiz bunun üstesinden gelecektir. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Birlik ve beraberlikle bu zorluğu aşacağımızdan eminim. Gücümüz nispetinde bu mücadeleye destekte bulunmaya çalışıyoruz. Tüm müşterilerimizin araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyoruz. Hep birlikte bu süreci atlatacağımıza inanıyorum." dedi.
Müşterilerden Fatih Saltık ise hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür eti.

Koronavirüs Beraberlik Muhabir Dezenfeksiyon Akaryakıt İstasyonu 

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