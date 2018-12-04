Araçlara el yapımı patlayıcıyla saldıran 4 PKK’lı yakalandı



- İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, araçlara el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırıp kundaklayan 4 örgüt üyesi yakalandı. EYP'de parmak izi bulunan PKK'lılar, gözaltına alındı. 27 Kasım tarihinde Gaziosmanpaşa’da park halindeki araçlara el yapımı patlayıcı (EYP) atarak kundakladıları ileri sürülen bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına bu sabah operasyon düzenlendi.

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da çok sayıda adrese baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın faili oldukları ileri sürülen PKK’nın gençlik kolu DGH mensubu 4 kişiyi tespit etti. Park halindeki araçlara yönelik saldırıda kullanılan EYP'de parmak izi bulunan 4 şüpheli, terör polisi tarafından dün düzenlenen operasyon ile yakalandı. Zanlıların saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ve bu silaha ait mermiler ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. EYP'de parmak izi bulunan PKK'lılar, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

