Araçlara dolu önlemi - KIRKLARELİ

- Vatandaşların araçlarına önlem alması detaylar - Alışveriş Merkezi kapalı otoparkından genel görüntülerAraçlara dolu önlemi - Kırklareli 'nde kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü halı ve battaniye ile kapatırken, bazıları alışveriş merkezlerinin altına bıraktıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü halı ve battaniye ile kapatırken, bazıları alışveriş merkezlerinin altına bıraktı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü kapatarak önlem aldı.Marmara Bölgesi'nde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ve yerel dolu yağışı görülebileceği tahmini üzerine, kentteki araç sahipleri araçları halı, battaniye ve naylonla örttü.Bazı araç sahipleri ise alış veriş merkezlerini otoparklarına araçlarını çekti.Araç sahiplerinden Muzaffer Kuşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısına karşı otomobilini kentteki bir alış veriş merkezinin otoparkına çektiğimi söyledi.
Kuşe, bazı vatandaşların ise araçlarını halı ve battaniye ile örttüklerini ifade etti. Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte kuvvetli sağanak birlikte dolu yağması bekleniyor.