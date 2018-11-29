Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Araçlar yüzünden sokağa giremeyen itfaiye ekipleri yürüyerek yangın yerine gitti İzle

Araçlar yüzünden sokağa giremeyen itfaiye ekipleri yürüyerek yangın yerine gitti İzle

itfaiyenin yürümesi

İtfaiye Aracı Yangın Yeri Yangın Tüpü Yükselen Irak 

-aracın geçememesi

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde itfaiye ekipleri hatalı park eden araçlar yüzünden yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Sokağa giremeyen itfaiye araçlarından inen itfaiye erleri yürüyerek yangın yerine gitti. Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta bir binanın 3. katında elektrik panosundan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri söz konusu adrese gelmek istediklerinde, iki yönlü park edilen araçlar yüzünden sokağa girmekte güçlük çekti. Uzun uğraşlar sonucu itfaiye araçları sokağa giremezken, itfaiye aracını sokağın başında bırakan ekipler yaya olarak yangın yerine gitti. Ekipler gelene kadar elektrik panosunda çıkan yangın bir vatandaşın yangın tüpüyle müdahale etmesiyle söndürülürken; bina sakinleri rahat bir nefes aldı. (SA-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Bursa'da korkutan büyük yangın!Bursa'da korkutan büyük yangın!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı