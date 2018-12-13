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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Araçlar buzda dans etti, sürücülerin imdadına diğer sürücüler yetişti İzle

Araçlar buzda dans etti, sürücülerin imdadına diğer sürücüler yetişti İzle

Kayan araçlar

Karayolları Mahsur Kaldı Atina Kış Lastiği Kar Yağışı 

-Karayolundan görüntü
-Vatandaşlardan ve araçlardan görüntü
-Buzlu yoldan görüntü
-Vatandaşın kaputun üzerine çıkması
-Araçların kayması
-Vatandaşların araçları itmesi
-Tır sürücüleri ile röportaj

( ZONGULDAK )- Buzlu yolda araçlar yollarda mahsur kaldı, uzun kuyruklar oluştu ZONGULDAK

- Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından İstanbul istikametine karayolunda sabah saatlerinde buzlanma meydana geldi. Araçlar yollarda kaldı, karayolunda uzun kuyruk oluştu. Kentin yüksek kesimlerine dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren ve bu sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışının ardından karayollarında buzlanma meydana geldi. Zonguldak -İstansbul karayolu Terziler köyü istikametindeki rampada buzlanma dolayısıyla araçlar yollarda mahsur kaldı. Yük taşıyan tırların yolda kalması nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Zonguldak istikametinden gelen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık bir kilometrelik kuyruğun ardından vatandaşlar tuzlama çalışması için Karayolları ekiplerini bekledi. Trafik polisleri de kış lastiği de bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı. Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi. Yolda kalan tırları sürücüleri otomobillerin sürücülerine yardım etti. Yaklaşık yarım saatlik bekleyişin ardından karayolları ekipleri bölgeye gelerek tuzlama çalışmasına başladı.
Yolun açılmasının ardından sürücüler yeniden yollarına devam etti.
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