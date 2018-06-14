Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aracıyla sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Aracıyla sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza yapan araçtan detay görüntüler

Cenaze Sulama Kanalı Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Kaza yerinden genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da pikabıyla sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay, Seyhan İlçesi Kayışlı Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Behzat Çelebi sabah evden dışarı çıkıp ailesine şehir merkezine gittiğini söyledi.

Daha sonra ailesi Behzat Çelebi'den haber alamadı. Ailesi yaklaşık 7 saat boyunca Çelebi'yi aramaya başladı.
Bu sırada kanal kenarından geçen bir vatandaş, suyun içerisine araç düştüğü ihbarında bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Su altı ekipleri aracın içerisine baktığında bir kişinin öldüğünü belirledi. Cenaze suyun içerisinde çıkarılınca, kayıp şahıs Behzat Çelebi’nin olduğu belirlendi. Acı haberi alan aile olay yerine akın etti. Yaşlı adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı