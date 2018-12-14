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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Aracıyla denize uçan kadını kurtaran vale konuştu Haberi

Aracıyla denize uçan kadını kurtaran vale konuştu Haberi

kurtarma anları

Otopark Görevlisi Bild Direksiyon Kadın Sürücü 

-Vale röportaj
-Kurtarılma detayları
-Detaylar

( İSTANBUL )- Aklıma gelen ilk şey üzerimi çıkarıp atlamak oldu İSTANBUL

- Kanlıca Sahili’nde aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla denize düşen kadını kurtaran Vale Hasan Hüseyin Erdoğan konuştu.
Erdoğan, ”Aklıma gelen ilk şey üzerimi çıkarıp atlamak oldu. Ben çıkarabileceğimi sanmıyordum ama çıkardım. Oda çok mücadele etti” dedi.
Kanlıca Sahili’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, aracıyla birlikte denize düşmüştü. Genç kadını denizde batan araçtan kurtaran vale o anları anlattı. Paniğe kapılan kadını kurtarmak için büyük çaba sarf eden Vale Hasan Hüseyin Erdoğan o anları anlattı. "Herkes şaşkınlık içindeydi aklıma gelen ilk şey üzerimi çıkarıp atlamak oldu" Denize düşen aracı görünce hiç düşünmeden denize atladığını belirten Erdoğan, ”Araba denize uçunca bir gürültü duydum burada balık tutan arkadaşlara bakıyordum. Herkes şaşkınlık içindeydi aklıma gelen ilk şey üzerimi çıkarıp atlamak oldu. 20 metre ilerideydi. Camı açıktı. Camdan çıkarmaya çalıştım. Kıyıya çekmeye çalıştım aracı. Batmaya başladı.
Bende suyun altındayken gördüm. Kollarını tutabildim. Ben çıkarabileceğimi sanmıyordum ama çıkardım. Oda çok mücadele etti. Suyun dibinde gördüm ben hanımefendiyi. Kapı sıkışmıştı. Cam açık olduğu için oradan çıkardım. Herkes yapabilirdi ama bana nasip oldu. Kendimi iyi hissediyorum. Hasan Hüseyin Erdoğan. Burada otelin otopark görevlisiyim” dedi.

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