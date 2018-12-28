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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Aracıyla çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi

Aracıyla çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi

Yerde yaralı halde olan köpek

Rehabilitasyon Köpek Rehabilitasyon Merkezi Trol 

-Sürücü Ramazan Uzun'un açıklaması
-Klinikte tedavi altına alınan yaralı köpek
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da bir sürücü, yolda çarptığı köpeği aracıyla veterinere götürerek tedavi ettirdi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunda yaşandı. Otomobiliyle seyir halindeki Ramazan Uzun, bir köpeğe çarptı. Uzun, köpeği aracına alarak veteriner kliniğine götürdü. Burada yapılan kontrolde, sol arka ayağı kırılan köpek tedavi altına alındı. Köpek tedavisinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Aracıyla köpeğe çarpan sürücü Ramazan Uzun, "Aracımla seyir halindeyken aniden önüme çıkan köpeğe çarptım. Yol kenarında durup köpeğin başına geldim. Uzun süre ekiplerin gelmesini bekledim. Köpeğin kalkamadığını görünce aracıma aldım, veteriner kliniğine götürdüm. Tedavisini yaptırdık, daha sonra rehabilitasyon merkezine götürdük” diye konuştu.

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