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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Aracıyla baraj gölüne uçan şahsı JÖAK timleri buldu Haberi

Aracıyla baraj gölüne uçan şahsı JÖAK timleri buldu Haberi

drone ile çekilen görüntüler

( ÇORUM )- Kayıp şahsı bulmak için Ankara’dan Jandarma’nın en özel birliği geldi ÇORUM

Gezin Baraj Gölü Sudan Harekete Geç Özel Tim 


- Çorum’un Alaca ilçesinde aracıyla birlikte baraj gölüne uçan şahsın cansız bedeni Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından bulundu. Olay, dün Koçhisar Barajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Jandarma 155 hattını arayan bir kişi, arkadaşı Naci Özdemir (60) ile birlikte Koçhisar barajında gezinti yaptıkları arkadaşının daha sonra yanlarından aracına binerek ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naci Özdemir’in kullandığı aracın araç takip sisteminden en son Koçhisar barajı yakınlarında sinyal alındığını tespit etti. 'Jandarma ekipleri drone ile iz sürdü' Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kayıp şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri baraj gölünde çalışma yaparken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de drone ile bölgeyi taradı. Yapılan tüm aramalara rağmen Özdemir ile ilgili herhangi bir ize rastlanmazken gece olması nedeniyle artama kurtarma çalışmalarına ara verildi.
'JÖAK Timleri devreye girdi' Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine kayıp şahsın bulunması için seferber olan Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gece Ankara’dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bağlı arama kurtarma timleri talep edildi. Sabah saatlerinde ilçeye gelen Jandarma Arama Kurtarma timi, baraj gölünde 160 metreye kadar görüntü sağlayabilen Sonar görüntüleme cihazı ile arama yaptı, belirlenen noktalara dalış yapan özel tim şahsı kullandığı araç ile birlikte şahsın cesedine ulaştılar. JAK timleri tarafından sudan çıkarılan talihsiz adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (MMY-BÖ)
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