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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta

Aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta

İçişleri Bakanlığının paylaştığı klip

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Para Cezası Üst Geçit Twitter Engelli Sürücü 


- İçişleri Bakanlığı araçların çekilmesine neden olacak 9 önemli duruma ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulundu. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı twitter üzerinden araçların çekilmesine neden olan unsurlardan 9 tanesini videolu şekilde paylaştı. Videoda, trafik akışını olumsuz yönde etkileyen birinci sıra park, taşıt yoluna sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyen ikinci sıra park, engelli sürücüler için ayrılmış park alanları, dikey ve yer işaretlemeleri ile belirlenmiş duraklar ve yakın alanalar, yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi, yaya yolu ve diğer yaya geçitleri, kamunun faydalandığı hastane, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ve çıkışları ile alt geçit, üst geçit ve köprüler üzeri veya yakını mesafeler, bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri ya da yakınları gibi yerlerde araçların çekildiği uyarısında bulunuldu. Ayrıca söz konusu yerlere park eden araç sürücülerine yönelik 132 ile 264 lira arasında uygulanan para cezası olduğu hatırlatıldı.
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