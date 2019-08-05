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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aracının arkasına bağladığı köpeği sürükleyen kişi adliyeye sevk edildi - SAMSUN İzle

Aracının arkasına bağladığı köpeği sürükleyen kişi adliyeye sevk edildi - SAMSUN İzle

- Şüphelinin adliye çıkarılmasıAracının arkasına bağladığı köpeği sürükleyen kişi adliyeye sevk edildiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde, aracının arkasına bağladığı köpeği sürüklediği anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve bunun üzerine gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığınca sosyal medyada yer alan, bir kişinin aracına bağladığı köpeği sürüklediği, bu kişiye başka bir sürücüyle yanındaki yolcunun tepki gösterdiği görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ağcagüney Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan A.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Köpeği sürüklediği belirlenen A.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığınca sosyal medyada yer alan, görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmış, köpeği sürüklediği tespit edilen A.D. dün Ağcagüney Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınmıştı.A.D. jandarmadaki ifadesinde, köpeğin sahipsiz olduğunu ve evinin yanına geldiğini, ekmek ve su verdikten birkaç gün sonra köpeğin öldüğünü belirterek, ifadesinde şunlara yer vermişti:"Diğer köpeklere veya insanlara hastalık bulaştırmasın diye köpeği ormanlık bir yere götürmek istedim. Kısa bir mesafeydi ve köpek hasta olduğu için kucağıma alamadım. Arabada biz oturuyoruz, hastalık bulaşmasın diye bu şekilde götürmeyi uygun gördüm. Birkaç yüz metre ileriye götürürken 2 genç karşıma çıkarak, önümü keserek bana hakarette bulundular. Köpek zaten ölüydü. Ben hayvanları seven biriyim. Yalnızca sağlığımızı ve diğer hayvanları düşünerek böyle bir davranışta bulundum. Konu bundan ibarettir. Ben 63 yaşında bir insanım."

Hastalık Sosyal Medya Jandarma Köpek Ormanlı 

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