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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aracını tamir ederken başka bir aracın kendisine çarpmasıyla öldü Video

Aracını tamir ederken başka bir aracın kendisine çarpmasıyla öldü Video

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Harekete Geç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-göz yaşı döken yakınlarından görüntü
-bozulan araçtan görüntü
-olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-yanan araçta polis incelemesinden görüntü
-yanan araçtan görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- Aracı bozulan sürücüye çarpıp olay yerinden kaçtı: 1 ölü İSTANBUL

- Küçükçekmece’de, hararet yapan aracını tamir etmek için inen sürücü, sürücü kimliği henüz belirlenemeyen başka bir aracın çarpması sonucu yaklaşık 60 metre savrularak, yaşamını yitirdi. Kaza, 01.00 sıralarında Küçükçekmece O-3 Güney TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocuklarıyla yan yolda seyir halinde olan Necati Kara (44) idaresindeki 34 FF 3013 plakalı ticari araç hararet yaptı. Bunun üzerine araçtan inen Kara, aracın ön kısmını açarak yakınlarından yardım istedi. Plakası ve sürücü kimliği belirlenemeyen araç çarpıp kaçtı Bu esnada plakası ve sürücü kimliği henüz belirlenemeyen bir araç, Kara’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kara, yaklaşık 60 metre savrularak yol kenarındaki çimlerin üzerine fırladı. Araç sürücüsü kaza yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Necati Kara’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza haberini alıp olay yerine gelen Kara’nın yakınları, acı içinde gözyaşı döktü. Kara’nın cenazesi incelenmek üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yakınında yanan araç üzerinde duruyor Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Bu esnada, kazanın yaşandığı yerin yakınında bulunan Atakent Mahallesi 222. Cadde’de, ön tarafından ezilmiş şekilde hasarlı ve yanan araç ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. Olaya karıştığı şüphesi üzerinde duran olay yeri inceleme polis ekipleri, araçta detaylı inceleme yapılıyor. Polis, kazaya karışıp olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için ise geniş çaplı çalışma başlattı.
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