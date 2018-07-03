Aracını kundaklayanı bulana 10 bin TL ödül verecek Haberi

--Ömer Yavuz'un konuşması



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya ustası, yaklaşık 100 bin TL değerindeki lüks aracının kundaklayan şüpheliyi bulana 10 bin lira vereceğini söyledi.



Olay, geçen sene 23 Temmuz saat 04.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Park halinde bulunan mobilya ustası Ömer Yavuz'a ait 07 NS 320 plakalı lüks cipi kimliği belirsiz bir kişi ateşe verildi.

Cipin yandığını gören vatandaşlar ise durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Kundaklandığı iddia edilen 100 bin TL değerindeki araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, aracı kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda bir sonuç elde edilmediği belirtildi. Olay anı güvenlik kamerasında Aracın alevlere teslim olduğu o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntüde bir kişinin elinde poşetle yaklaştığı ve belli bir süre sonra araç alev alınca hızla uzaklaştığı görünüyor. Aracını yakanı bulana 10 bin TL ödül verecek Alanya Sanayisi'nde mobilya işiyle uğraştığını aktaran Yavuz, aracının yanması üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi.



Yavuz,”12 ay önce aldığım aracım kundaklandı. Olayın üzerinden bir yıl geçti. Emniyet ekipleri epey uğraştı ama sonuç çıkmadı. Ben de kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aracı yakan kişinin görüntüleri elimizde var. Mutlaka bu olayı duyan, gören vardır. Bunu bize veya emniyet ekiplerine bildirene 10 bin lira ödül vereceğim" dedi.



