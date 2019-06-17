Aracını baraj gölüne süren şahsın cesedi bulundu

--Dalgıçların tekne ile gelişi ve suya girişi

--Dalgıçlar tarafından cesedin sudan çıkartılarak kayığa alınışı



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’un Bafra ilçesinde ailesinin gözleri önünde aracını baraj gölüne süren şahsın cansız bedenini dalgıçlar sudan çıkarttı. Edinilen bilgiye göre, Osman T. (44), 55 EU 058 plakalı minibüsle Derbent Baraj Gölü'ne geldi. İddiaya göre, araçta bulunan ailesini "Biraz hava alacağım" diye indiren evli ve 3 çocuk babası Osman T. sonra minibüse binip aracı çalıştırdı ve baraj gölüne uçtu. Minibüsün baraja düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelerek güvenlik önlemi alan jandarma, deniz polisi ve sahil güvenlikten yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıçlar kısa sürede minibüse ulaşarak Osman T.’nin cansın bedeni sudan çıkarttı. Olay yerinde yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldular. Ceset, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (ŞU-SLH-ÖZ-Y)

