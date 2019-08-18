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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Aracında bıraktığı 24 bin lirayı çaldılar - İSTANBUL İzle

Aracında bıraktığı 24 bin lirayı çaldılar - İSTANBUL İzle

- Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde iki kişinin Koç'u takip ettikleri, park halindeki otomobilinin yanına gelerek bir süre bekleyip çevreyi gözetledikleri, daha sonra alarmın çalıp çalmadığını kontrol ettikleri aracın camını kırıp parayı alıp kaçmaları görülüyor. - Maltepe'de takip ettikleri iş insanının aracından 24 bin lira çalan hırsızlar kaçtıİSTANBUL (AA) - Maltepe'de takip ettikleri iş insanının aracından 24 bin lira çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Tuzla’daki bir bankadan para çeken Ahmet Koç Maltepe yönüne doğru hareket etti. Bu sırada üzerinde plaka bulunmayan başka bir araçta bulunan iki hırsız, Koç’u takibe aldı.İş adamını Maltepe’ye kadar takip eden hırsızlar, Koç’un aracını park etmesinin ardından araca yaklaşıp sağ ön camını kırdı, araçtaki yaklaşık 24 bin lirayı alıp kaçtı.Aracına döndüğü sırada camın kırıldığını ve paranın yerinde olmadığını gören Koç, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, araç üzerinde delil çalışması yapıp, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.Polis, eşkalleri belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde iki kişinin Koç'u takip ettikleri, park halindeki otomobilinin yanına gelerek bir süre bekleyip çevreyi gözetledikleri, daha sonra alarmın çalıp çalmadığını kontrol ettikleri aracın camını kırıp parayı alıp kaçmaları görülüyor.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

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