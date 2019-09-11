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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Aracına Güvendi, Direksiyon Başında Uyudu İzle

- Aracına Güvendi, Direksiyon Başında Uyudu İzle

uyuyan sürücü

Yapay Zeka Direksiyon Irak 

-Ağustos ayında görüntülen sürücü

( MASSACHUSETTS ) - Aracına güvendi, direksiyon başında uyudu MASSACHUSETTS

- ABD’nin Massachusetts eyaletindeki bir otoyolda otopilot modundaki Tesla marka aracıyla ilerleyen sürücü direksiyon başında uyudu. ABD’nin Massachusetts eyaletinde bir sürücü direksiyon başında uyuya kaldı. Otopilot modunda ilerleyen araçları kullanan kişilerin artması ve gün geçtikçe kayıtsız hale gelmesiyle sürücü koltuğunda uyuyanların sayısı arttı. Görüntülerde direksiyon başında uyuyan sürücü otoyolda kilometrelerce hızla ilerledi. Geçtiğimiz Ağustos ayında da benzer bir görüntü Kaliforniya’nın Los Angeles şehrinde ortaya çıkmıştı. Sürücü otopilot modunda ilerleyen Tesla aracının direksiyon başında uyurken görüntülenmişti. Aracın kendi başına iyi gittiğini gören sürücülerin direksiyonu tamamen bırakması ise kazalara neden olabiliyor. Öte yandan bu tarz otomobiller yalnızca sürüş deneyimine yardımcı olabilecek bir yapay zeka ile donatılmış durumda. Sürücülerin direksiyonu tamamen bırakması ise kazalara neden olabiliyor. Tesla Sözcüsü ise sürücü izleme sisteminin sürekli uyarıda bulunduğunu, Tesla araçta otopilot özelliği bulunsa bile sürücülerin direksiyonu tamamen bırakmamasını belirtiyor.
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