Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Aracına çarpıp kaçan aracı iz sürüp sanayide yakaladı...Kaza anları kamerada İzle

Aracına çarpıp kaçan aracı iz sürüp sanayide yakaladı...Kaza anları kamerada İzle

Kaza anı (güvenlik kamerası)

Polis Merkezi Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sanayi Sitesi 

-Sürücü A.Ş'nin polise kamera görüntülerini göstermesi
-Kaza yapan araçtan detay

( ANTALYA -ÖZEL)-Antalya’da otomobiline çarpıp kaçan otomobili dedektif gibi araştırıp kaportacının önünde buldu ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde otomobiline çarpıp kaçan otomobili, dedektif gibi iz sürüp Sanayi Sitesi’nde buldu. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde A.Ş.’nin kullandığı 07 LKC 65 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen beyaz renkli bir araç ile çarpıştı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından kazaya karışan diğer araç olay yerinden uzaklaşırken, sürücü A.Ş. ve yanında bulunan arkadaşı Cumhuriyet Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Daha sonra kazanın olduğu bölgeden kamera kaydı araştıran sürücü A.Ş. rengini belirlediği aracı adeta dedektif gibi iz sürerek Manavgat Sanayi Sitesi’nde bulunan tüm kaporta ve boyacıları tek tek dolaştı. Kazaya karıştığını tahmin ettiği aracı Sanayi Camii yakınlarında plakaları sökülmüş halde buldu. Otomobil sahibinin haber vermesi üzerine sanayi sitesine gelen polis ekipleri, araçla ilgili gerekli inceleme ve bilgileri aldıktan ve araç sahibine telefonla ulaşarak Cumhuriyet Polis Karakoluna gelmesini söyledikten sonra diğer araç sürücüsüyle birlikte polis merkezine döndü. Araç sürücüsünün yanında bulunan arkadaşı, Pazar günü saat 15.30 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesinde kavşakta kendilerine yeşil ışık yandıktan sonra caddeye çıktıklarını, bu sırada İmam Hatip Lisesi tarafından gelen plakasının sadece 46 rakamını okuyabildikleri beyaz şahinin kırmızı ışıkta geçerek kendilerine çarptıktan sonra kaçtığını, kendilerine çarpan aracı arayıp sanayide bulduklarını söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı