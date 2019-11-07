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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Aracına 5 gün önce fare girdi, tuzak kurup kapana kısılmasını bekliyor Haberi

Aracına 5 gün önce fare girdi, tuzak kurup kapana kısılmasını bekliyor Haberi

Otomobil park halinde kapıları bagajı motor kaputu açık olmasından detay

İhlas Akalan Muhabir Kışla Hayvan 

-otomobilin motor bölümünde fare tuzağı bırakılmasından detay
-otomobilin arka koltuğunda fare tuzağından detay
-Araç sahibi bagaj bıraktığı zehirli tuzaktan detay
-Çevredeki vatandaşların meraklı bakışlarından detay
-Araç sahibi İbrahim Demir röportaj

( BATMAN -ÖZEL)- 5 gün önce giren fareyi yakalamak için aracına tuzak kuran Demir, beklemeye başladı- 5 gündür aracını çalıştırmayan ve farenin tuzağa kapılmasını uman Demir’in bekleyişi sürüyor BATMAN

- Batman’da, aracına fare giren bir vatandaş, hayvanı yakalamak için aracının çeşitli yerlerine tuzak kurdu. 5 gündür aracını çalıştırmayan ve farenin tuzağa düşmesini uman talihsiz vatandaşın bekleyişi devam ediyor. Batman’da yaşayan İbrahim Demir isimli vatandaş, 5 gün önce aracına misafir alıp yolculuğa çıktı. Bu sürede misafirlerinin uyarısıyla aracının arka tarafından fare sesinin geldiğini öğrenen Demir, aracını yolun kenarına çekip durdurdu. Bir süre aracının içinde arama yapan Demir, farenin sesini duymasına rağmen bir türlü hayvana ulaşamadı. Evine dönüp fare tuzağı hazırlayarak aracının çeşitli yerlerine koyan Demir, otomobilini hayvanın bulunması için sanayiye götürdü. Sanayi esnafının da yaptığı aramada sesin olduğunu fakat hayvana ulaşamadıklarını belirtmesi üzerine çaresizce beklemeye başladı.
5 gündür aracını çalıştırmadan farenin tuzağa kapılmasını uman Demir’in bekleyişi devam ediyor. 5 gündür farenin çıkmasını bekliyor Yaşadığı ilginç olaya ile ilgili İhlas Haber Ajansı

muhabirine açıklamalarda bulunan otomobil sahibi İbrahim Demir, 5 gün önce aracına misafirlerin bindiğini ve bagaj tarafında fare seslerinin geldiğini söylediklerini belirtti.
Demir, “Olay sonrası aracın içinde fareyi aramaya başladım. Bulamayınca aracın içerisine tuzaklar kurdum. Birkaç gün bekledim, fare tuzağa yakalanmadı mecburen sanayinin yolunu tuttum. Sanayide koltukların arkasına baktırdım yine çıkmadı. 5 gündür halen arabamın içinde gelip gidiyor. Çıkmasını bekliyorum, çok şaşkınım" dedi.

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