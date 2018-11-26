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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aracın tabanındaki 82 kilo eroini Alfa buldu

Aracın tabanındaki 82 kilo eroini Alfa buldu

Araçta arama yapılması

Uyuşturucu Narkotik Eroin 

-Ele geçirilen uyuşturucu
-Detay

( VAN )- Van’da 82 kilo 770 gram eroin ele geçirildi VAN

- Van’ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın tabanına gizlenmiş 82 kilo 770 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. 60 plaka sayılı araçta narkotik madde arama köpeği Alfa’nın da katılımıyla yapılan detaylı aramada, taban kısmına zulalanmış 72 paket halinde toplam 82 kilo 770 gram eroin ele geçirildi. Ş.H. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
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