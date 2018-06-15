Aracın sigorta kutusundan uyuşturucu çıktı - ADANA İzle
- Otomobilde arama yapılması - Ele geçirilen uyuşturucu Adana 'da aracın sigorta kutusundan uyuşturucu çıktıADANA (AA) - Adana 'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde, sigorta kutusuna gizlenmiş 498 uyuşturucu hap ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri, şüpheli buldukları 01 P 4488 plakalı otomobili Çatalan Batı Köprüsü'nde durdurdu.Otomobilde yapılan aramada, sigorta kutusuna gizlenmiş halde 498 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 480 lira ele geçirildi.Ehliyeti bulunmayan araç sürücüsü S.A. ve yanındaki S.K. isimli kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ayrıca S.A'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 36 lira para cezası kesildi.