Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Aracın sigorta kutusundan uyuşturucu çıktı - ADANA İzle

Aracın sigorta kutusundan uyuşturucu çıktı - ADANA İzle

- Otomobilde arama yapılması - Ele geçirilen uyuşturucu Adana 'da aracın sigorta kutusundan uyuşturucu çıktıADANA (AA) - Adana 'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde, sigorta kutusuna gizlenmiş 498 uyuşturucu hap ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri, şüpheli buldukları 01 P 4488 plakalı otomobili Çatalan Batı Köprüsü'nde durdurdu.Otomobilde yapılan aramada, sigorta kutusuna gizlenmiş halde 498 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 480 lira ele geçirildi.Ehliyeti bulunmayan araç sürücüsü S.A. ve yanındaki S.K. isimli kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ayrıca S.A'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 36 lira para cezası kesildi.

Para Cezası Uyuşturucu Yunus Timleri Uyuşturucu Ticareti Araç Kullanmak 

İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı