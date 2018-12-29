Aracın önünü kesip pompalı tüfekle yaraladı, olay yerinden böyle kaçtı

-Olay yerinden detaylar

-polis ekiplerinin çalışması

-detaylar



( MANİSA )- Saldırganın olay yerinden kaçışını bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi MANİSA



- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki otomobilin önünü kesen şahıs, araçtaki kişiyi pompalı tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçtı. Saldırgan şahsın kaçış anı çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi. İddiaya göre, Turgutlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü seyir halindeki başka bir otomobilin önünü kesti. Pompalı tüfekle araçtan inen ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan şahıs, önünü kestiği araçtaki yolculardan H.H.K'ya (34) 5 el ateş etti. H.H.K'yı yaralayan kimliği belirsiz şahıs olay yerinden aracıyla hızla kaçtı. Yaralı şahıs özel araçla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede delil toplayan ekipler, bir vatandaşın saldırgan şahsın olay yerinden kaçışının videosunu çektiğini tespit etti. Polis ekipleri görüntüler üzerinden yola çıkarak, saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

