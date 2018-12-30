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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Aracın ön sileceklerinden adeta uyuşturucu fışkırdı Haberi

Aracın ön sileceklerinden adeta uyuşturucu fışkırdı Haberi

narkotik köpeğinin araçta arama yapması ve tepki vermesi

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Polis Ekipleri 

-yedek lastiğin açılması ve hapların ele geçirilmesi
-silecek kısmının açılması ve uyuşturucu maddenin bulunması ile polis ekiplerinin sevinç yaşaması
-Ele geçirilenler

( KAYSERİ )- Kayseri polisinin arama yaptığı bir aracın silecek kısmından ve yedek lastiğinden toplam 46 kilo 303 gram esrar ele geçirildi. KAYSERİ

- Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda durdurulan bir aracın silecek kısmından ve yedek lastiğinden toplam 46 kilo 303 gram esrar maddesi ile 43 bin 900 adet captagon hap ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Kayseri karayolunda operasyon yapıldı. Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu nakleden şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçta narkotik köpeğinin de yardımı ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın arka tampon, ön silecek kısımlarında ve yedek lastik kısmına gizlenmiş 46 kilo 303 gram sıkıştırılmış takoz olarak tabir edilen esrar maddesi ile 46 parçaya bölünmüş 43 bin 900 adet captagon hap ele geçirildi. Araçta bulunan 46 yaşındaki A.H. ile 18 yaşındaki R.D. gözaltına alınırken, zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.
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