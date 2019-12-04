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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aracın motorundan sesler geldiğini fark etti, park ettiği otomobil alev alev yandı

Aracın motorundan sesler geldiğini fark etti, park ettiği otomobil alev alev yandı

Yangından görüntü

( TRABZON ) TRABZON

Yangına Müdahale 


- Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir araç alev alev yandı.Olay ilçeye bağlı Ataköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18:15 sularında Çaykara'ya gitmekte olan Kazım Ayvacı, 61 FE 742 plakalı aracından bir ses çıktığını fark ederek aracı yolun kenarına park etti. Bir süre sonra araç kendiliğinden yanmaya başladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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