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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Aracın motoruna giren yavru keçi kurtarıldı

Aracın motoruna giren yavru keçi kurtarıldı

Aracın motor bölümüne sıkışan oğlak

Karayolları Keçi Yavrusu Keçi Yol Çalışması 

-Ekiplerin oğlağı çıkarmaya çalışması
-Oğlağın sıkıştığı yerden çıkarılması
-Karayolları ekiplerinin oğlak ile oynaması ve süt vermesi
-Röportaj
-Oğlağın sahibinin gelip alması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de aracın motor bölümüne girerek sıkışan yavru keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve karayolları ekipleri tarafından iki saatlik bir çalışmanın ardından çıkarıldı. Edinilen bilgiye olay, dün kent merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Çanaklı köyünde meydana geldi. Köyde yol çalışmalarının ardından kent merkezine dönen karayolları ekipleri ertesi gün aracın motor bölümünde duydukları sesle şaşkına döndüler. Aracın motor bölümünü açıp bakan ekipler motorun içinde sıkışmış keçi yavrusunu görünce AFAD ekiplerine haber verdiler. İki saatlik çalışmanın ardından yavru keçi, sıkıştığı yerden çıkartılırken, karayolları çalışanları kurtarılan yavru keçiye süt verip sevdiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan karayolları personeli Nazif Kaçar, dün Çanaklı köyünde yol çalışması yapan ekiplerinin park halindeki aracına yeni doğmuş bir keçi yavrusunun girdiğini söyledi.

Kaçar,” Ekiplerimiz yol çalışması esnasında dinlenirken park halindeki aracın motor bölümünden keçi sesi duydular. Motoru açıp baktıklarında içinde sıkışmış keçi yavrusunu gördük. Daha önce motor bölümünde kedi, yılan gördük ve duyduk ama keçi olması bizi çok şaşırttı. AFAD ekipleriyle birlikte yavru keçiyi sıkıştığı yerden çıkardık. Sahibini de arayarak sağ salim teslim ettik” dedi.
Karayolları 114. Şube Şefliğine gelen yavru keçinin sahibi de yetkililere teşekkür ettikten sonra yavru keçiyi alıp evine gitti.
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