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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeğin yardım çığlıklarına ekipler yetişti İzle

Aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeğin yardım çığlıklarına ekipler yetişti İzle

itfaiye erinin köpeği aracın motorundan çıkarması

Yavru Köpek Köpek Petrol İtfaiye Eri Trol 

-köpeği kutuya koymaları

( VAN ) VAN

- Van’da girdiği aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, ismini öğrenilemeyen sürücü, Van’dan Erciş istikametine seyir halinde iken açandan farklı seslerin geldiğini duyması üzerine aracını yolun kenarına çekti. Aracın motor bölümünden köpek sesi geldiğini duyan sürücü, bir petrol istasyonuna giderek sıkışan yavru köpeği kendi imkanları ile kurtaramayacağını anlayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aracın motor kısmına sıkışan yavru köpeği kurtardı. Sürücü yoluna devam ederken, yavru köpek daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi. (EKİP-ŞAK-Y)
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