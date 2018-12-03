Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aracın LPG tankında 35 kilo eroin ele geçirildi

Aracın LPG tankında 35 kilo eroin ele geçirildi

polislerin tankı sökmesi

Polis Eroin 

-Tankın indirilmesi
-tankın kapağının sökülmesi
-Ele geçirilen eroinin fotoları

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Yenice ilçesinde bir aracın LPG tankında 35 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Mersin ve Karabük KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon kapsamında takip edilen bir araç Yenice ilçesinde durduruldu. Karabük’ten Zonguldak istikametini takip ederek İstanbul’a giden İ.A.'nın kullandığı aracın LPG tankını söken ekipler, tankın içerisine gizlenmiş paketler halinde 35 kilo 700 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı