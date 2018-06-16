Aracın lastiklerinden 25,5 kilo eroin çıktı Haberi

-Lastiklerin sökülmesi

-Uyuşturucunun bulunması



( HAKKARİ ) - HAKKARİ



- Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aracın lastiklerine gizlenmiş vaziyette 25,5 kilogram eroin ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “14 Haziran 2018 günü Hakkâri-Van karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, araç lastiklerine gizlenmiş vaziyette 25,5 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. (MSA-HA-Y)

