Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Aracın içinde yaralı bulundu - İZMİR

Aracın içinde yaralı bulundu - İZMİR

- Gökhan Pala'nın yaralı halde bulunduğu araçtan gelen görüntüler - İzmir - Çeşme Otoyolundan genel görüntüler - Polislerin olay yerinde yaptığı çalışmalar - Pala'nın tedavi altına alında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Acil Servisinden genel görüntülerAracın içinde yaralı bulundu - İzmir 'de otoyol gişelerinde aracın içinde başından silahla yaralanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldıİZMİR (AA) - İzmir ’in Balçova ilçesinde bir kişi, arabasının içinde başından silahla yaralanmış halde bulundu.Alınan bilgiye göre, İzmir Çeşme otoyolu Narlıdere gişeleri mevkisinde 35 DA 5739 plakalı hafif ticari aracın içinde yaralı bir kişi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Başından yaralı halde bulunan Gökhan Pala, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Pala'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayın cinayet ya da intihar olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Cinayet 

İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı