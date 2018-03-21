Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aracın içinde ısınmak için yaktığı soba canından etti

Aracın içinde ısınmak için yaktığı soba canından etti

Taner Urgun'un olay yerine gelen yakınlarının sinir krizi geçirmesi

Polis Katalitik Soba Olay Yeri İnceleme Bild Polis Ekipleri 

-Taner Urgun'un cansız bedeni genel
-Taner Urgun'un içerisinde bulunduğu araçta polis ekipleri tarafından inceleme yapılması
-Araç içerisindeki yanan malzemeler genel
-Yangına sebep olan soba
-Olay yeri genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da bir kişi ısınmak için araç içerisine yaktığı katalitik sobanın araç içerisindeki plastik ve tahta malzemeleri yakması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Adıbelli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarlarda plastik malzeme sattığı öğrenilen Taner Urgun(40) sokak üzerinde 25 LE 778 plakalı minibüs içerisinde üşümemek için iddiaya göre, tüpe bağlı katalitik sobayı yaktı. Urgun, daha sonra araç içerisinde uykuya daldı. Yanan sobanın aşırı sınma sonucu araç içerisinde bulunan plastik ve tahta malzemeleri tutuşturdu. Yanan malzemeleri fark edemeyen Urgun’un içerisinde bulunduğu aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yanan araca müdahale etti. Bu sırada polis araç içerisinde uyuyan Taner Urgun’u fark etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin aracın içerisinden çıkararak müdahale ettiği Urgun’un çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Urgun’un olay yerinde gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Daha sonra olay yeri inceleme ekiplerinin araç içerisinde incelemelerde bulundu. Urgun’un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Urgun’un kesin ölüm nedeni cansız yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı