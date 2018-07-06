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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Aracın çarptığı yavru köpek için ekipler seferber oldu - HAKKARİ

Aracın çarptığı yavru köpek için ekipler seferber oldu - HAKKARİ



: - Yaralı yavru köpeğin kliniğe getirilmesi - Yavru Köpeğin tedavi edilmesi - Köpeğin mama yedirilmesi - Veteriner Hekimin konuşmasıAracın çarptığı yavru köpek için ekipler seferber olduHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de bir aracın çarpması sonucu yaralanan yavru köpek, ekiplerin yoğun çabasıyla tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Depin mevkisinde yerde yatan yaralı yavru köpeği görenler, durumu Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.Bölgeye giden ekipler araç çarpması sonucu yaralandığı belirlenen köpeğe ilk müdahalesini yaparak Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Klinikte muayenesi yapılan ve iç kanaması olduğu tespit edilen köpek tedavi altına alındı.Merkezde görevli Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin iç kanamasını durdurmaya yönelik tedavi başlattıklarını söyledi.

Köpeğin tedaviye cevap vermesi için 12 saat bekleyeceklerini belirten Cindioğlu, "Birkaç saat içerisinde kalp ritimlerinde düzelme olursa hastayı kurtaracağız. Kötü ilerleme olursa yaralı yavru köpeği daha donanımlı bölge hastanesine sevk edebiliriz. Şu anda kontrolümüz altında gerekli müdahaleyi yaptık, ilaçları kullandık beklemekteyiz. İnşallah tedaviye cevap verecektir.''Bu arada yavru köpeğin tedaviye olumlu cevap verdiği öğrenildi.

Yavru Köpek İlk Müdahale Hastane Köpek Muhabir 

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