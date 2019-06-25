Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Aracın çarptığı yaralı kurt tedavi altına alındı

Aracın çarptığı yaralı kurt tedavi altına alındı

Yaralı kurt

Polis Polis Ekipleri Trol 

-Yaralı kurda müdahale
-Kurdun araçtan indirilmesi

( VAN ) VAN

- Van’ın Muradiye ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre olay, gece 21.30 sıralarında Şeytan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Muradiye istikametinden Çaldıran’a doğru giden bir araç, önüne çıkan 3 kurttan birine çarptı. Ayağı kırıldığı tespit edilen kurt, bölgeye gelen itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi sonucu uyutuldu. Muradiye Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner tarafından kontrol edilen yaralı kurt, Van Hayvan Hastanesine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı