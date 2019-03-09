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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aracın çarptığı kadın ve çocuklar havaya fırladı... Yurtta yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarında

Aracın çarptığı kadın ve çocuklar havaya fırladı... Yurtta yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarında

yurttan kaza görüntüleri

(YURT-TOPLU) -Dikkatsiz sürücülerin ve yayaların neden olduğu kazalar yürekleri ağza getirdiYURT - TOPLU

Kamera 


- Yurt genelinde meydana gelen trafik kazaları Mobese kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Mart Ayı kaza görüntülerinde ön plana yine sürücü ve yaya hataları çıkıyor.
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