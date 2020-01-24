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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Aracın çarptığı iddia edilen köpeğe vatandaşlardan şefkat eli İzle

Aracın çarptığı iddia edilen köpeğe vatandaşlardan şefkat eli İzle

Vatandaşlar köpeğe ilgisi detay

Köpek Osmanpaşa Irak 

-Köpeğe mama su verilmesi detay
-Köpek detay
-Sevilmesi detay

( İSTANBUL )- Bir an olsun yalnız bırakmayarak, tampon yaptılar İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da bir aracın çarptığı iddia edilen yaralı köpeği gören vatandaşlar, köpeğin yardımına koştu. Bir an olsun acı içerisindeki köpeği yalnız bırakmayan vatandaşlar köpeğin ayaklarına tampon yaparak tedavide bulundu. Gaziosmapaşa’da bir köpeğin acı içerisinde yol kenarında bulunduğunu göre vatandaşlar, hemen köpeğin yanına giderek yardımda bulundu. Bir aracın çarptığı iddia edilen köpeği bir an olsun yalnız bırakmayan duyarlı vatandaşlar, yaralı köpeğin önce ayaklarına tampon uyguladılar. Daha sonra cadde üzerinde bir yere getirilen köpeğe burada sevgi ve şefkat içerisinde davranan vatandaşlar, köpeğe su ve mama verdi. Vatandaşlar tarafından sevilen ve ilgi gösterilen köpek, tedavisinin ardından cadde üzerinde ilerleyerek kayboldu.
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