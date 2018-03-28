Aracın çarptığı bisikletli öldü - KONYA

- Olay yerinden detaylar - Bisiklet ve araçtan detaylar - Polis ekiplerinin incelemeleri Konya 'da aracın çarptığı bisikletli öldüKONYA (AA) - Konya 'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Muhlis C. idaresindeki 42 DT 037 plakalı hafif ticari araç, merkez Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesinde bisikletli Muammer Çiçek'e (46) çarptı.Ağır yaralanan Çiçek, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.Aracın sürücüsü gözaltına alındı.