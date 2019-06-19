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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aracın çaptığı yaya ağır yaralandı

Aracın çaptığı yaya ağır yaralandı

-olay yeri detay

Polis Ticari Araç Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

--araçtan detay
--polisin inceleme yapması
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza, merkez Doğukent Mahallesi Bahaeddin Öğel Caddesinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet E.’ye, Ö.S.D. idaresindeki 23 BJ 662 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yaptı.
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