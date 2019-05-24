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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Araca sıkışan kediyi vatandaşlar kurtarmaya çalıştı...Yavru kediyi kurtaramayınca araç sahibine not bıraktılar

Araca sıkışan kediyi vatandaşlar kurtarmaya çalıştı...Yavru kediyi kurtaramayınca araç sahibine not bıraktılar

Kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar

Kurtarma Operasyonu Salar Bild Yavru Kedi Irak 

-bekçilerin aracın kayıtlı olduğu şirket yetkilisiyle telefonda görüşmesi
-not bırakmaları
-detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi fark eden vatandaşlar, sıkıştığı yerden kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerin, "Araç sahibi olmadan müdahale edemeyiz." cevabını alınmasının üzerine, vatandaşlar kendi imkanlarıyla kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. İki saatlik kurtarma operasyonun başarısız olması üzerine mahalle bekçilerinden yardım isteyerek araç sahibine ulaşmaya çalışsalar da, araç sahibine ulaşamayınca aracın ön camına not bırakarak yavru kedinin varlığına dikkat çekti. Olay, merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesinde meydana geldi. Yıldırım Caddesi üzerinde 2 gündür park halinde olduğu öğrenilen ticari aracın motor kısmına yavru kedi sıkıştı. Sesi duyan vatandaşlar yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinden "Araç sahibi olmadan müdahale edemeyiz." cevabı alınmasının üzerine kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından kedi kurtarılamayınca, durum mahalle bekçilerine bildirildi.
Bekçiler araç sahibine telefonla ulaşmak isteseler de cevap veren olmadı. Vatandaşlar, aracın ön camına not bırakarak kedinin varlığına dikkat çekti.
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