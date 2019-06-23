Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Araca sıkışan kediye 'playback' kurtarma İzle

Araca sıkışan kediye 'playback' kurtarma İzle

- İtfaiye ve araçlardan detay

Mahsur Kaldı Akalan Yavru Kedi Kışla Kadın Sürücü 

-- İtfaiye ekiplerinin kediyi çıkartması ve çalışması
-- Araç sürücüsü Nazan D. röp
-- Kedinin yakalanması ve kafese konulması

( BURSA - ÖZEL)- Bursa'da aracın motorunda mahsur kalan kediyi kedi sesi dinleterek kurtartılar BURSA

- Bursa'da seyir halindeki aracın kadın sürücüsü, motordan gelen kedi sesleri üzerine aracını yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan kediyi, telefondan açtıkları kedi sesiyle kurtardı. İddiaya göre, şehir merkezinde seyreden aracın kadın sürücüsü, motordan gelen kedi seslerini duydu. Sürücü, aracını yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bursa İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Mahsur kalan kediyi kurtarmak için araç emniyetli bir yere çekildi. Aracın kaputunu açan ekipler, kedinin mahsur kaldığı yeri belirlemek için telefondan kedi sesi açtı. Kedi sesine tepki veren yavru kedinin kısa sürede yerini tespit edildi. Çevrede bulunan meraklı vatandaşların bakışları arasında ekipler yavru kediyi yarım saatlik çalışmayla çıkartmayı başardı. Yavru kedi korkup kaçmaya başlayınca, vatandaşlar ve ekipler araçların kediyi ezmemesi için kovalamaya başladı.
Yavru kediyi kısa sürede yakalayan ekipler, kafese koyarak Bursa Hayvan Barınağı'na teslim etti. İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Nazan D, ''Aracımla seyir halindeyken motordan gelen kedi seslerini duydum. Aracımı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdim. Onlar da sağolsunlar hemen gelerek kısa sürede kediyi kurtarmayı başardılar. Bütün sürücülerin araçlarına binmeden önce kontrollerini yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
(HG-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Bursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi ÖldüBursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi Öldü
İşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladıİşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladı
3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu
Büyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 ÖlüBüyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 Ölü
D-100 Kara Yolunu Sel Vurdu!D-100 Kara Yolunu Sel Vurdu!
Köpeğin Bulduğu Altınların Sahibi AranıyorKöpeğin Bulduğu Altınların Sahibi Aranıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı