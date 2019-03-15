Araç yüklü tır alev aldı - ERZİNCAN Haberi

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Araç sürücüsü Osman Çevik'in açıklaması - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları Erzincan 'da araç yüklü tırda yangın - Seyir halinde iken yangın çıkan tırın dorsesi ile üzerindeki 4 araç hasar gördüERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, seyir halinde iken alev alan tırın dorsesi ile üzerindeki 4 araçta hasar oluştu.Osman Çevik'in kullandığı 06 JSY 78 plakalı otomobil yüklü tır, Erzincan - Sivas Karayolu Heybeli köyü mevkisinde lastiğin patlaması sonucu aniden alev aldı.Tırı yol kenarına park eden Çevik, dorsedeki otomobillerden birini indirip yangına müdahale etti.Yangın, çevredeki vatandaşların da müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayınca itfaiye ve polisten yardım istendi.Gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik müdahale ile söndürülen yangında, tırın dorsesi ile üzerindeki 4 araç büyük çapta hasar gördü.Olay sebebiyle polis ekipleri de kara yolunda güvenlik tedbirleri aldı.Sürücü Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yavaş şekilde seyrediyordum, birden patlama sesi duydum, araçtan dorse kısmının alev aldığını gördüm. Hemen yüklü araçlardan birini kurtardım. Ancak diğer araçları yoğun duman nedeniyle kurtaramadım.Yoldan geçen vatandaşların müdahalesine rağmen alevleri kontrol altına alamayınca itfaiye ekiplerine haber verdim." dedi.
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