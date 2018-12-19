Araç yangını - TEKİRDAĞ

- Olay yerinden genel ve detaylar Tekirdağ 'da araç yangını - Süleymanpaşa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Malkara'dan Tekirdağ istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 8. Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait araç, Süleymanpaşa ilçesinde Beşiktepe mevkisinde yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiği araçtan kendisini atan sürücü, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.