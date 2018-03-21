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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Araç yangını - DÜZCE

Araç yangını - DÜZCE

- Aracın söndürülmesinden detaylar Düzce 'de araç yangınıDÜZCE (AA) - Düzce 'de park halindeki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki Emine Şenkaya'ya ait 19 HP 585 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.Yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.

Araç Yangını Bild Trol 

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